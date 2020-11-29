Попов: подписал ли Газизов приказ о моём назначении? Спрашивайте у него

Новый спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов прокомментировал своё назначение в московский клуб.

«На сайте «Спартака» есть информация о моём назначении? Больше мне сказать нечего. С Газизовым уже разговаривали, да. Подписал ли он приказ о моём назначении? Не знаю, у него спрашивайте. Я свой подписал», — сказал Попов в видео, выложенном на YouTube-канале «Футбольный Биги».

Владелец «Спартака» Леонид Федун ранее прокомментировал ситуацию с назначением на пост спортивного директора Дмитрия Попова.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, имеющий право подписи клуба, не принял на работу Попова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в клубе и собеседник, близкий к ситуации.



26 ноября «Спартак» объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора. Специалист уже занимал эту должность с 2008 по 2016 год.