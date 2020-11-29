Попов: подписал ли Газизов приказ о моём назначении? Спрашивайте у него

Новый спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов прокомментировал своё назначение в московский клуб.
«На сайте «Спартака» есть информация о моём назначении? Больше мне сказать нечего. С Газизовым уже разговаривали, да. Подписал ли он приказ о моём назначении? Не знаю, у него спрашивайте. Я свой подписал», — сказал Попов в видео, выложенном на YouTube-канале «Футбольный Биги».
Владелец «Спартака» Леонид Федун ранее прокомментировал ситуацию с назначением на пост спортивного директора Дмитрия Попова.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, имеющий право подписи клуба, не принял на работу Попова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в клубе и собеседник, близкий к ситуации.
26 ноября «Спартак» объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора. Специалист уже занимал эту должность с 2008 по 2016 год.
- 29 ноября 2020
-
19:43
-
19:32
-
19:28
-
19:27
-
19:24
-
19:16
-
19:15
-
19:04
-
18:57
-
18:57
-
18:39
-
18:37
-
18:36
-
18:29
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:16
-
18:13
-
18:06
-
18:06
-
18:02
-
17:55
-
17:55
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:42
-
17:41
-
17:37
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:18
-
17:13