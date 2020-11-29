Виктор Гончаренко: к сожалению, нет должной отдачи от нападающих ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итог матча 16-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча, проходившая в Казани, закончилась победой хозяев со счётом 1:0.
«Не могу сказать, что я как-то недоволен командой. В целом и в защите, и в середине поля мы достаточно хорошо действуем. К сожалению, нет должной отдачи от нападающих. Многовато матчей, когда мы выигрываем за счёт полузащиты, а нам надо, чтобы нападающие включились в игровые эпизоды.
К сожалению, любой стандарт может развернуть игру. Соперник начинает глубоко обороняться. Наверное, мы не реализовали моменты, которые были у нападающих. Итог для нас не очень хороший.
Не могу сказать, что мы плохо действовали в позиционной атаке. Предпосылок достаточно в каждой игре, но нет последнего шага.
У команды немного сил? Сил у команды хватит, в этом не сомневаюсь. Надеюсь, что игроки, которые отсутствовали сегодня, будут нам помогать. Завтра-послезавтра будем оценивать состояние Марио, Кучаева. Может, к «Вольфсбергу», кто-то из них подойдёт», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 29 ноября 2020
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