Черчесов: Соболев пока пусть занимается своим коленом. Он же точно знает, что было

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова нападающего «Спартака» Александра Соболева, получившего травму колена.

«После операции Соболев сказал, что не читает новости и сосредоточен на восстановлении? Это правильно. Созвонимся, пока пускай занимается своим коленом. Он же точно знает, что было», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев ранее высказался на тему своей травмы, заявив, что проблемы с мениском начались ещё два месяца назад и в этой ситуации «абсолютно никто не виноват».

Владелец «Спартака» Леонид Федун выражал недовольство травмой форварда, с которой тот вернулся из расположения национальной команды.