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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» становится всё лучше и лучше

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» становится всё лучше и лучше
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу манкунианцев в матче 10-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:2).

«Давайте немного подождём новостей о здоровье Давида де Хеа. Надеюсь, к матчу в среду он будет в порядке, но пока я не уверен в этом. Однако Дин Хендерсон сегодня сыграл очень хорошо. Ему нужно было сделать пару сейвов, чтобы почувствовать уверенность в собственных силах. С ним в воротах сегодня мы были в безопасности.

Во втором тайме мы играли превосходно. Это одна из тех вещей, которые, когда ты выигрываешь, на самом деле не имеют значения. Но в конце концов я был горд своими игроками уже при счёте 2:2, потому что мы хорошо справились с тяжёлой ситуацией после первого тайма.

Как команда „Манчестер Юнайтед“ становится всё лучше и лучше. Это тот футбол, который я хочу видеть в каждой игре. Мы уже набрали нужную форму», — цитирует норвежского специалиста BBC.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера после десяти туров набрали 16 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Святые» (17) — на 5-м месте.

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