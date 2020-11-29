«Балтика» прервала четырёхматчевую победную серию «Торпедо» в ФНЛ

В Калининграде завершился заключительный матч 25-го тура ФНЛ. «Балтика» на своём поле сыграла вничью с «Торпедо».

Команды доигрывали матчи в неполных составах. На 73-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Хуан Валенсия. А на 88-й минуте красную карточку получил Александр Рязанцев.

«Торпедо» впервые за пять матчей сыграло вничью. До этого «автозаводцы» выиграли четыре матча в ФНЛ. «Балтика» довела беспроигрышную серию до четырёх матчей. Правда, за это время калининградцы победили лишь однажды.

«Торпедо» набрало 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице. 53 очка и у «Оренбурга», находящегося на втором месте. «Балтика» (37) занимает 10-е место.

В следующем туре «Торпедо» примет «Велес», а «Балтика» сыграет в гостях с «Акроном».