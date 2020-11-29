С 2007 года лишь Месси и Роналду забили больше голов в топ-5 лигах Европы, чем Кавани

Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани оформил дубль в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2).



33-летний уругваец забил 253 гола в топ-5 лигах Европы с 11 марта 2007 года — момент дебюта Кавани за «Палермо» в Серии А.

Информацию можно увидеть на странице Gracenote Live в «Твиттере».

За это время больше Кавани в топ-5 европейских чемпионатах забили только два игрока — аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси (435 гола) и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (421). Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович за этот период тоже забил 253 мяча.

Видео 253-го гола Кавани в Европе:

Эдинсон Кавани до «Манчестер Юнайтед» играл во французском «ПСЖ», контракт с которым у него закончился в июне 2020 года. К манкунианцам он пришёл в качестве свободного агента.