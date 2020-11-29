Слуцкий: ждём, когда будет возможность вернуть Кварацхелию из Грузии
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы в матче с ЦСКА (1:0) высказался о ситуации с болезнью полузащитника Хвичи Кварацхелии.
«Пока ничего не поменялось с момента объявления его диагноза в сборной. Он пока находится на территории Грузии, мы ждём, когда будет возможность его вернуть. Ин Бом со Старфельтом уже вернулись, хотя это произошло с ними примерно в одно время, Кварацхелия пока нет», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
11 ноября в сборной Грузии было выявлено два случая заражения коронавирусом. Инфекция была обнаружена у полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии, а также у хавбека «Коньяспора» Левана Шенгелии. Игроки были изолированы от партнёров по команде и находятся под наблюдением врачей.
Слуцкий рассказал о состоянии заразившихся игроков «Рубина»
Рекомендуем вам
- 29 ноября 2020
-
21:13
-
21:11
-
20:57
-
20:57
-
20:49
-
20:47
-
20:34
-
20:33
-
20:24
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
19:56
-
19:52
-
19:45
-
19:43
-
19:32
-
19:28
-
19:27
-
19:24
-
19:16
-
19:15
-
19:04
-
18:57
-
18:57
-
18:39
-
18:37
-
18:36
-
18:29
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам