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Слуцкий: ждём, когда будет возможность вернуть Кварацхелию из Грузии

Слуцкий: ждём, когда будет возможность вернуть Кварацхелию из Грузии
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы в матче с ЦСКА (1:0) высказался о ситуации с болезнью полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Пока ничего не поменялось с момента объявления его диагноза в сборной. Он пока находится на территории Грузии, мы ждём, когда будет возможность его вернуть. Ин Бом со Старфельтом уже вернулись, хотя это произошло с ними примерно в одно время, Кварацхелия пока нет», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

11 ноября в сборной Грузии было выявлено два случая заражения коронавирусом. Инфекция была обнаружена у полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии, а также у хавбека «Коньяспора» Левана Шенгелии. Игроки были изолированы от партнёров по команде и находятся под наблюдением врачей.

Слуцкий рассказал о состоянии заразившихся игроков «Рубина»
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