Арбитр Федотов: «Спартак» должен был бить пенальти, Джордан не симулировал
Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче «Спартак» — «Ротор» (2:0).
«Контакт между Джорданом и вратарём «Ротора» был. Вратарь положил нападающему «Спартака» ногу на голеностоп, после чего Джордан уже стал заваливаться. Симуляции тут не было, в ворота «Ротора» следовало назначить 11-метровый удар. Нужно ли было сразу останавливать игру? При симуляции арбитр должен сразу останавливать матч и назначать свободный удар. Но моё мнение – «Спартак» должен был бить пенальти, Джордан не симулировал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился матч 16-го тура РПЛ. «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0.
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