«Спартак» прервал безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Ротор»

В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился матч 16-го тура РПЛ. «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0.

Хозяев вперёд на 15-й минуте вывел Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Нападающий сам заработал 11-метровый удар. Он боролся за верховой мяч с Зурико Давиташвили, а грузинский полузащитник угодил локтем ему в лицо. После просмотра видеоповтора арбитр Николай Волошин назначил пенальти.

После этого обе команды создали хорошие моменты, но счёт изменился лишь в самой концовке. Второй мяч забил Самуэль Жиго.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ротор».

«Спартак» прервал трёхматчевую серию без побед в РПЛ. Москвичи набрали 32 очка и догнали «Зенит» и ЦСКА. «Ротор» (8) замыкает турнирную таблицу РПЛ.