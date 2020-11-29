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«Спартак» прервал безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Ротор»

«Спартак» прервал безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Ротор»
Футбол / РПЛ 0

В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился матч 16-го тура РПЛ. «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0.

Хозяев вперёд на 15-й минуте вывел Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Нападающий сам заработал 11-метровый удар. Он боролся за верховой мяч с Зурико Давиташвили, а грузинский полузащитник угодил локтем ему в лицо. После просмотра видеоповтора арбитр Николай Волошин назначил пенальти.

После этого обе команды создали хорошие моменты, но счёт изменился лишь в самой концовке. Второй мяч забил Самуэль Жиго.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ротор».

«Спартак» прервал трёхматчевую серию без побед в РПЛ. Москвичи набрали 32 очка и догнали «Зенит» и ЦСКА. «Ротор» (8) замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
29 ноября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Кокорин – 15' (пен)   2:0 Жиго – 90+3'
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