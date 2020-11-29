«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси» и вновь стал лидером АПЛ

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне встречались «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась нулевой ничьей — 0:0.



В этом сезоне это уже вторая очная встреча команд. Первый матч проходил на стадии 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча проходила 29 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась победой «шпор» (1:1, 5:4 по пенальти).



Матч второго круга запланирован на 3 января 2021 года.



Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и вновь поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям опережая действующего чемпиона Англии — «Ливерпуль». «Аристократы» (19) остались на третьем месте.