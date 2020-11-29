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«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси» и вновь стал лидером АПЛ

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси» и вновь стал лидером АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне встречались «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась нулевой ничьей — 0:0.

В этом сезоне это уже вторая очная встреча команд. Первый матч проходил на стадии 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча проходила 29 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась победой «шпор» (1:1, 5:4 по пенальти).

Матч второго круга запланирован на 3 января 2021 года.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и вновь поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям опережая действующего чемпиона Англии — «Ливерпуль». «Аристократы» (19) остались на третьем месте.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
29 ноября 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
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