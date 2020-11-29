Тедеско: Кокорин сегодня хорошо сыграл. Не знаю, лучший ли это его матч за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, комментируя результат матча 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0), поделился мнением об игре форварда Александра Кокорина.

«Кокорин сегодня хорошо сыграл. Не знаю, лучший ли это его матч за «Спартак». Не раз я повторял, у Кокорина не было межсезонной подготовки. Это работает на тебя во время сезона. Если он пройдёт зимний сбор вместе с нами, Кокорин станет ещё сильнее. Он может сыграть на любой позиции: чистого нападающего или „десятку“, — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В Москве на стадионе «Открытие Арена» прошёл матч 16-го тура РПЛ. «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0. Хозяев вперёд на 15-й минуте вывел Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Второй мяч забил Самуэль Жиго.