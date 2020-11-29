Тедеско: в последних матчах Ларссон не забивает, но мы ценим форвардов не только за голы

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, комментируя результат матча 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0), поделился мнением об игре нападающего Джордана Ларссона.

«Джордан хорошо играет на протяжении всего сезона. В последних матчах у него не получается забить. Но мы ценим нападающих не только за это, хотя, конечно, это важно. У нападающих много другой работы: контрпрессинг при потере мяча, нужно открываться в недодачу. Возможно, Джордан устал, но не только он. Джордана регулярно вызывают в сборную Швеции. Осталось три игры и уйдём на зимнюю паузу, которая нам нужна», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В Москве на стадионе «Открытие Арена» прошёл матч 16-го тура РПЛ. «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0. Хозяев вперёд на 15-й минуте вывел Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Второй мяч забил Самуэль Жиго.