«Челси» во всех турнирах не проигрывает уже больше двух месяцев
В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне встречались «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась нулевой ничьей — 0:0.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 14 матчей. За этот период «аристократы» одержали восемь побед и шесть раз сыграли вничью. В последний раз «Челси» проиграл 20 сентября 2020 года — в домашнем матче 2-го тура английской Премьер-лиги «аристократы» уступили «Ливерпулю» (0:2).
Свой следующий матч лондонцы проведут в среду, 2 декабря. В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов они пожалуют в гости к «Севилье».
После 10 туров «Челси» набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси» и вновь стал лидером АПЛ
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