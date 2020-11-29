«Оригинал и пиратка». «Спартак» сравнил Кутепова и Ибрагимовича
Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» пошутила над сходством защитника красно-белых Ильи Кутепова и нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.
Фото Кутепова подписали словом «оригинал», фото Ибрагимовича — «пиратка».
В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился матч 16-го тура РПЛ. «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0. Хозяев вперёд на 15-й минуте вывел нападающий Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Второй мяч забил защитник Самуэль Жиго. Илья Кутепов в матче с «Ротором» играл на позиции нападающего.
«Спартак» прервал трёхматчевую серию без побед в РПЛ. Москвичи набрали 32 очка и догнали «Зенит» и ЦСКА. «Ротор» (8) замыкает турнирную таблицу РПЛ.
«Спартак» прервал безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Ротор»
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