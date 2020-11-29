Педру Нету открывает счёт в матче «Арсенал» — «Вулверхэмптон», добив мяч в пустые ворота

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются лондонский «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Встреча проходит на домашнем стадионе «пушкарей» «Эмирейтс». Идёт 29-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу гостей.
Счёт в матче был открыт на 27-й минуте — вингер гостей Адама Траоре ускорился по правому флангу, ушёл в лицевую, откуда навесил к линии вратарской. Опорный полузащитник Леандер Дендонкер, подключившись к атаке, головой направил мяч в перекладину, а после Педру Нету переправил его в уже пустые ворота.
Видео гола смотрите на «Чемпионате»:
В самом начале матча произошло страшное столкновение головами — защитник «Арсенала» Давид Луис столкнулся с нападающим гостей Раулем Химеенсом. Игра была остановлена на 10 минут. Бразилец продолжил матч с перебинтованной головой, а мексиканца на носилках унесли с поля.
Подопечные Микеля Артеты набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» (14) — на 11-м месте.
- 30 ноября 2020
-
00:17
-
00:06
-
00:04
-
00:00
- 29 ноября 2020
-
23:49
-
23:31
-
23:12
-
23:07
-
23:02
-
22:50
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:19
-
22:11
-
22:11
-
22:05
-
22:04
-
21:57
-
21:55
-
21:49
-
21:43
-
21:39
-
21:32
-
21:30
-
21:25
-
21:13
-
21:11
-
20:57
-
20:57
-
20:49
-
20:47
-
20:34
-
20:33
-
20:24