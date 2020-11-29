Педру Нету открывает счёт в матче «Арсенал» — «Вулверхэмптон», добив мяч в пустые ворота

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются лондонский «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Встреча проходит на домашнем стадионе «пушкарей» «Эмирейтс». Идёт 29-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу гостей.



Счёт в матче был открыт на 27-й минуте — вингер гостей Адама Траоре ускорился по правому флангу, ушёл в лицевую, откуда навесил к линии вратарской. Опорный полузащитник Леандер Дендонкер, подключившись к атаке, головой направил мяч в перекладину, а после Педру Нету переправил его в уже пустые ворота.

Видео гола смотрите на «Чемпионате»:

В самом начале матча произошло страшное столкновение головами — защитник «Арсенала» Давид Луис столкнулся с нападающим гостей Раулем Химеенсом. Игра была остановлена на 10 минут. Бразилец продолжил матч с перебинтованной головой, а мексиканца на носилках унесли с поля.

Подопечные Микеля Артеты набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» (14) — на 11-м месте.