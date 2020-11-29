Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Педру Нету открывает счёт в матче «Арсенал» — «Вулверхэмптон», добив мяч в пустые ворота

Педру Нету открывает счёт в матче «Арсенал» — «Вулверхэмптон», добив мяч в пустые ворота
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются лондонский «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Встреча проходит на домашнем стадионе «пушкарей» «Эмирейтс». Идёт 29-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт на 27-й минуте — вингер гостей Адама Траоре ускорился по правому флангу, ушёл в лицевую, откуда навесил к линии вратарской. Опорный полузащитник Леандер Дендонкер, подключившись к атаке, головой направил мяч в перекладину, а после Педру Нету переправил его в уже пустые ворота.

Видео гола смотрите на «Чемпионате»:

В самом начале матча произошло страшное столкновение головами — защитник «Арсенала» Давид Луис столкнулся с нападающим гостей Раулем Химеенсом. Игра была остановлена на 10 минут. Бразилец продолжил матч с перебинтованной головой, а мексиканца на носилках унесли с поля.

Подопечные Микеля Артеты набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» (14) — на 11-м месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020