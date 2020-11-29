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Газизов отказался отвечать на вопросы журналистов после победы «Спартака» над «Ротором»

Газизов отказался отвечать на вопросы журналистов после победы «Спартака» над «Ротором»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отказался общаться с журналистами после матча 16-го тура РПЛ с «Ротором». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 2:0.

«Вопросы по игре? No comment», — сказал Газизов.

Ранее появилась информация, согласно которой Газизов может покинуть свой пост зимой. По данным СМИ, гендиректор «Спартака» недоволен планами руководства клуба назначить на пост спортивного директора Дмитрия Попова. В случае назначения Попова функции Газизова будут уменьшены.

При этом Газизов стал гендиректором «Спартака» лишь в конце прошлого сезона. Он сменил в этой должности Томаса Цорна.

«Спартак» прервал трёхматчевую серию без побед в РПЛ. Москвичи набрали 32 очка и догнали «Зенит» и ЦСКА. «Ротор» (8) замыкает турнирную таблицу РПЛ.

«Спартак» прервал безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Ротор»
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