Газизов отказался отвечать на вопросы журналистов после победы «Спартака» над «Ротором»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отказался общаться с журналистами после матча 16-го тура РПЛ с «Ротором». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 2:0.

«Вопросы по игре? No comment», — сказал Газизов.

Ранее появилась информация, согласно которой Газизов может покинуть свой пост зимой. По данным СМИ, гендиректор «Спартака» недоволен планами руководства клуба назначить на пост спортивного директора Дмитрия Попова. В случае назначения Попова функции Газизова будут уменьшены.

При этом Газизов стал гендиректором «Спартака» лишь в конце прошлого сезона. Он сменил в этой должности Томаса Цорна.

«Спартак» прервал трёхматчевую серию без побед в РПЛ. Москвичи набрали 32 очка и догнали «Зенит» и ЦСКА. «Ротор» (8) замыкает турнирную таблицу РПЛ.