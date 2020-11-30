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Кутепов исполнил нападающего, Жиго поклонился фанатам. Фото с матча «Спартак» — «Ротор»

«Спартак» — «Ротор» — 2:0
Кутепов исполнил нападающего, Жиго поклонился фанатам. Фото с матча «Спартак» — «Ротор»
Футбол / РПЛ 0

Вчера, 29 ноября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 16-го тура РПЛ «Спартак» победил «Ротор» со счётом 2:0.

Хозяев вперёд на 15-й минуте вывел Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Нападающий боролся за верховой мяч с Зурико Давиташвили, а грузинский полузащитник угодил локтем ему в лицо. После просмотра видеоповтора арбитр Николай Волошин назначил пенальти.

После этого обе команды создали хорошие моменты, но счёт изменился лишь в самой концовке. Второй мяч забил Самуэль Жиго.

«Спартак» прервал трёхматчевую серию без побед в РПЛ. Москвичи набрали 32 очка и догнали «Зенит» и ЦСКА. «Ротор» (8) замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ротор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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