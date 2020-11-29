«Челси» — «Тоттенхэм»: видеообзор центрального матча 10-го тура АПЛ

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне встречались «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась нулевой ничьей — 0:0.

«Аристократы» больше владели мячом — 60% игрового времени. Также синие превзошли «шпор» в ударах по воротам — 13 против 5. «Тоттенхэм» играл вторым номером и полагался на свои быстрые контратаки. С этим связано большое количество нарушений у подопечных Фрэнка Лэмпарда — их насчитали аж 20 (против всего 9 у соперника).



Матч второго круга запланирован на 3 января 2021 года.

Видеообзор матча «Челси» — «Тоттенхэм»:

Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и вновь поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям опережая действующего чемпиона Англии — «Ливерпуль». «Аристократы» (19) остались на третьем месте.