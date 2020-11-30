Ловчев — судье Иванову: ты кто такой? Если фамилия русская, можно карточки раздавать?

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал удаление главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1).

«Я возмущён судьёй. То, как я видел — да, Мусаев возбуждённый был. Он подошёл и отогнал своих футболистов, так как они набросились на судью и спрашивали, почему он не дал минуту дополнительную. Мусаев то же самое спросил. И судья берёт и сразу даёт ему карточку! Ты кто такой вообще, Иванов, или как его там? Если такая фамилия русская, можешь карточки раздавать что ли?

Я тоже был тренером. Мусаев судью матом не посылает, он спрашивает всего лишь. А я послал бы. Скажу фразу, которую говорил Слуцкий: «Они из нас делают дебилов». Вот это то же самое. Что, теперь тренер не может просто подойти и спросить? Судьи защищаются тем, что «я начальник — ты дурак» что ли?" — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».