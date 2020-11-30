Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» догнал лидеров, «Зенит» сравнялся с ЦСКА

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 16-го тура.

На первое место вышел «Зенит», набравший 32 очка. Клуб из Санкт-Петербурга в 16-м туре сыграл ничью с тульским «Арсеналом» (0:0). Второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, у которого также 32 очка. «Армейцы» уступили «Рубину» со счётом 0:1. Догнал ЦСКА и «Зенит» московский «Спартак», который набрал 32 очка после победы над «Ротором» (2:0).

Четвёртое место занимает «Ростов» (29), разгромивший «Динамо» (4:1). Бело-голубые занимают пятое место, у них — 27 очков.

«Ахмат» (25) занимает шестое место, в 16-м туре грозненцы сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0). «Железнодорожники» (25) уступают «Ахмату» по дополнительным показателям и занимают седьмое место.

«Сочи» (24) занимает восьмое место, уступив «Уралу» (0:1). «Рубин» поднялся на девятое место, набрав 24 очка. «Краснодар» (21) занимает 10-е место, южане уступили «Химкам» со счётом 0:1. «Урал» (19) располагается на 11-м месте, «Химки» (18) поднялись на 12-е место.

В зоне переходных матчей находятся «Арсенал» (14) и «Тамбов» (12), проигравший «Уфе» со счётом 0:4. «Уфа» (10) поднялась на 15-е место, турнирную таблицу замыкает «Ротор» (7).