Моуринью: «Тоттенхэм» не участвует ни в какой гонке — ведь мы не лошадь, а пони

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью после ничейного результата в матче 10-го тура АПЛ с «Челси» (0:0) высказался о шансах «шпор» на победу в английской Премьер-лиге в этом сезоне.
«Тоттенхэм» не участвует в гонке за золото АПЛ, ведь мы не лошадь. Мы маленькая, молодая лошадь – пони. Мы всего лишь пони, — и в этом вся разница», – приводит слова португальского специалиста Goal.com.
Видеообзор матча «Челси» — «Тоттенхэм»:
Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и вновь поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям опережая действующего чемпиона Англии — «Ливерпуль». «Аристократы» (19) остались на третьем месте.В следующем туре «Тоттенхэм» примет лондонский «Арсенал». Матч запланирован на воскресенье, 6 декабря.
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