Александр Кокорин: рад забить первый гол на нашей домашней арене

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поделился впечатлениями от матча с «Ротором» (2:0).
«С победой, „Спартак“! Рад забить первый гол на нашей домашней арене. Пока только с пенальти», — написал Кокорин на своей странице в «Инстаграме».
В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился матч 16-го тура РПЛ. «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0. Хозяев вперёд на 15-й минуте вывел Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Нападающий сам заработал 11-метровый удар. Он боролся за верховой мяч с Зурико Давиташвили, а грузинский полузащитник угодил локтем в лицо Кокорину. После просмотра видеоповтора арбитр Николай Волошин назначил пенальти.
После этого обе команды создали хорошие моменты, но счёт изменился лишь в самой концовке. Второй мяч забил Самуэль Жиго.
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