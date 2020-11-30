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Нуну Эшпириту Санту: все мы беспокоимся за здоровье Рауля Хименеса

Нуну Эшпириту Санту: все мы беспокоимся за здоровье Рауля Хименеса
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну эшпириту Санту прокомментировал победу «волков» в матче 10-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:1), а также рассказал о состоянии здоровья нападающего Рауля Хименеса.

«Рауль Хименес сейчас проходит обследование в больнице. Он в сознании, уже разговаривает. В больнице Рауль в надёжных руках.

После столкновения я услышал слова медперсонала „красный код“ — это серьезно. Это был страшный эпизод для всех. Вы видите панику в глазах медицинского персонала, и начинаете думать страшные вещи. Мы беспокоимся за здоровье футболистов.

Сегодня я очень горжусь командой. Мои футболисты проявили мужество. Они бегали и работали до самого коца встречи. Их игра была очень хороша.

Мы хотим расти, хотим совершенствоваться. Сегодня „Вулверхэмптон“ делал всё очень хорошо. Было много вещей, которые могли нас надломить», — цитирует португальского специалиста BBC.

Видео решающего гола в матче:

Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 17 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 14-м месте.

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес пришёл в сознание
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