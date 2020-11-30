«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и стал единоличным лидером Примеры

В Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» состоялся матч 11-го тура испанской Примеры. «Реал Сосьедад» на своём поле сыграл вничью с «Вильярреалом». Встреча закончилась со счётом 1:1.
Уже на 6-й минуте «Жёлтая субмарина» вышла вперёд. Счёт открыл Жерар Морено, реализовавший пенальти. Но на 33-й минуте Микель Оярсабаль восстановил равновесие в счёте, также реализовав пенальти. После активного начала матча командам больше так и не удалось забить.
«Реал Сосьедад» не смог продлить победную серию, которая длилась уже шесть матчей. Баски набрали 24 очка, теперь они являются единоличными лидерами в Примере. Второе место занимает «Атлетико», набравший 23 очка. При этом мадридцы провели на два матча меньше. «Вильярреал» набрал 20 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице.
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