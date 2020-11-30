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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и стал единоличным лидером Примеры

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и стал единоличным лидером Примеры
Футбол / Испания 0

В Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» состоялся матч 11-го тура испанской Примеры. «Реал Сосьедад» на своём поле сыграл вничью с «Вильярреалом». Встреча закончилась со счётом 1:1.

Уже на 6-й минуте «Жёлтая субмарина» вышла вперёд. Счёт открыл Жерар Морено, реализовавший пенальти. Но на 33-й минуте Микель Оярсабаль восстановил равновесие в счёте, также реализовав пенальти. После активного начала матча командам больше так и не удалось забить.

«Реал Сосьедад» не смог продлить победную серию, которая длилась уже шесть матчей. Баски набрали 24 очка, теперь они являются единоличными лидерами в Примере. Второе место занимает «Атлетико», набравший 23 очка. При этом мадридцы провели на два матча меньше. «Вильярреал» набрал 20 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице.

Испания - Примера. 11-й тур
29 ноября 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 6' (пен)   1:1 Оярсабаль – 33' (пен)
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