«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и стал единоличным лидером Примеры

В Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» состоялся матч 11-го тура испанской Примеры. «Реал Сосьедад» на своём поле сыграл вничью с «Вильярреалом». Встреча закончилась со счётом 1:1.

Уже на 6-й минуте «Жёлтая субмарина» вышла вперёд. Счёт открыл Жерар Морено, реализовавший пенальти. Но на 33-й минуте Микель Оярсабаль восстановил равновесие в счёте, также реализовав пенальти. После активного начала матча командам больше так и не удалось забить.

«Реал Сосьедад» не смог продлить победную серию, которая длилась уже шесть матчей. Баски набрали 24 очка, теперь они являются единоличными лидерами в Примере. Второе место занимает «Атлетико», набравший 23 очка. При этом мадридцы провели на два матча меньше. «Вильярреал» набрал 20 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице.