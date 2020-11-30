Рибалта отреагировал на слухи о конфликте с Семаком
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта отреагировал на появившиеся слухи о том, что у него возник конфликт с главным тренером команды Сергеем Семаком. Ранее сообщалось, что Рибалта в ближайшее время может покинуть «Зенит».
«У нас отличные отношения с Семаком и всем его штабом. С Сергеем говорим про семьи и Россию, обсуждаем разные культуры, где и как работали. В основном про футбол. Мне непонятно, откуда и зачем берутся эти слухи. Естественно, это неправда.
Предложения «Ромы» и «Ювентуса»? Это неправда», — сказал Рибалта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
По итогам 16 туров «Зенит» набрал 32 очка в РПЛ и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Столько же очков у ЦСКА и «Спартака».
«Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел на первое место в турнирной таблице
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