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Рибалта отреагировал на слухи о конфликте с Семаком

Рибалта отреагировал на слухи о конфликте с Семаком
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта отреагировал на появившиеся слухи о том, что у него возник конфликт с главным тренером команды Сергеем Семаком. Ранее сообщалось, что Рибалта в ближайшее время может покинуть «Зенит».

«У нас отличные отношения с Семаком и всем его штабом. С Сергеем говорим про семьи и Россию, обсуждаем разные культуры, где и как работали. В основном про футбол. Мне непонятно, откуда и зачем берутся эти слухи. Естественно, это неправда.

Предложения «Ромы» и «Ювентуса»? Это неправда», — сказал Рибалта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

По итогам 16 туров «Зенит» набрал 32 очка в РПЛ и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Столько же очков у ЦСКА и «Спартака».

«Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел на первое место в турнирной таблице
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