Рибалта отреагировал на слухи о конфликте с Семаком

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта отреагировал на появившиеся слухи о том, что у него возник конфликт с главным тренером команды Сергеем Семаком. Ранее сообщалось, что Рибалта в ближайшее время может покинуть «Зенит».

«У нас отличные отношения с Семаком и всем его штабом. С Сергеем говорим про семьи и Россию, обсуждаем разные культуры, где и как работали. В основном про футбол. Мне непонятно, откуда и зачем берутся эти слухи. Естественно, это неправда.

Предложения «Ромы» и «Ювентуса»? Это неправда», — сказал Рибалта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

По итогам 16 туров «Зенит» набрал 32 очка в РПЛ и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Столько же очков у ЦСКА и «Спартака».