«Арсенал» выдал худший старт в АПЛ за 39 лет
В матче десятого тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне встречались «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, «Арсенал» выдал худшую серию за последние 39 лет. Лондонский клуб после стартовых 10 туров набрал 13 очков, что является худшим результатом с сезона 1981/82. Тогда «Арсенал» набрал 12 очков после 10 туров.
Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 17 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» располагается на 14-м месте.
В следующем туре чемпионата Англии «Арсеналу» предстоит провести матч с «Тоттенхэм Хотспур». Игра пройдёт 6 декабря, начало – 22:15 мск.
Матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» был остановлен на 10 минут из-за травмы игрока гостей
Рекомендуем вам
- 30 ноября 2020
-
03:16
-
02:51
-
02:34
-
02:13
-
01:49
-
01:32
-
01:16
-
01:06
-
00:46
-
00:43
-
00:35
-
00:32
-
00:27
-
00:26
-
00:17
-
00:06
-
00:04
-
00:00
- 29 ноября 2020
-
23:49
-
23:31
-
23:12
-
23:07
-
23:02
-
22:50
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:19
-
22:11
-
22:11
-
22:05
-
22:04
-
21:57
-
21:55
-
21:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам