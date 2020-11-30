«Арсенал» выдал худший старт в АПЛ за 39 лет

В матче десятого тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне встречались «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, «Арсенал» выдал худшую серию за последние 39 лет. Лондонский клуб после стартовых 10 туров набрал 13 очков, что является худшим результатом с сезона 1981/82. Тогда «Арсенал» набрал 12 очков после 10 туров.

Видео гола «Арсенала».

Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 17 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» располагается на 14-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Арсеналу» предстоит провести матч с «Тоттенхэм Хотспур». Игра пройдёт 6 декабря, начало – 22:15 мск.