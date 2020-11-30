«Я был шокирован, он выглядел очень плохо». Артета о травме футболиста «Вулверхэмптона».
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму футболиста «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса в матче 10-го тура АПЛ.
«Я был шокирован столкновением, потому что я видел реакцию игроков. Они спрашивали врачей. Мы знали, что с Луисом всё в порядке, это просто рана. Рауль Хименес выглядел очень плохо», — приводит слова Артеты BBC.
Напомним, на 5-й минуте матча случилось страшное столкновение головами — пострадали Давид Луис и Рауль Хименес. У бразильца оказался разбит лоб, на лице много крови. У игрока «волков» всё более серьёзно. Пауза затянулась на 10 минут. В итоге Хименеса унесли на носилках с поля — ему потребовалась кислородная маска. Давид Луис продолжит встречу с перебинтованной головой, но в перерыве был заменён.
Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес пришёл в сознание
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