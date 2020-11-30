Слуцкий пошутил над Дзюбой после победы «Рубина» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил над нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой после победы в матче чемпионата России с ЦСКА. Игра прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч хозяева забили на 58-й минуте, автором победного гола стал Джордже Деспотович.
Слуцкий в «Инстаграме» написал следующий пост: «Проспорил Деспоту. Теперь вынужден пиарить его «Инстаграм». Подписывайтесь на лучшего нападающего прямо сейчас, да Артем Дзюба?».
«Полностью согласен», — ответил в комментариях Дзюба.
«Рубин» набрал 21 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА потерпел первое поражение в РПЛ после удачной серии из шести матчей. «Армейцы» с 32 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в РПЛ «Зенит», который также набрал 32 очка. Питерцы опережают соперника по дополнительным показателям.
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