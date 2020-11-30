Кавани могут наказать за расистский пост в «Инстаграме»

Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может быть наказан за пост в «Инстаграме», сообщает Daily Mail. В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне встречались «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В матче с «Саутгемптоном» Кавани отличился двумя голами и голевой передачей.

Сообщается, что после победы Кавани, отвечая на поздравления от одного из подписчиков, написал «Gracias negrito», что можно перевести, как «Спасибо, чёрный». Спустя три часа Кавани удалил этот пост. Однако, Футбольная ассоциация Англии уже в курсе этого сообщения и расследует инцидент. Согласно правилам, любое дискриминационное поведение в социальных сетях повлечёт за собой дисквалификацию как минимум на три игры.

Видео решающего гола в матче «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»:

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера после 10 туров набрали 16 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Святые» (17) — на 5-м месте.