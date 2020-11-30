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Луис поддержал госпитализированного Хименеса, с которым столкнулся головами в матче АПЛ

Луис поддержал госпитализированного Хименеса, с которым столкнулся головами в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис поддержал футболиста «Вулверхэмптона» (1:2) Рауля Хименеса после травмы, которую он получил в матче 10-го тура АПЛ.

«Печальный день для нас! Мы должны сражаться вместе до конца! Также здесь хочу поблагодарить вас за все сообщения и попросить всех помолиться за Рауля Хименеса! Поправляйся скорее, братан», — написал Луис в «Инстаграме».

Видео травмы Рауля Хименеса.

Напомним, на 5-й минуте матча случилось страшное столкновение головами — пострадали Давид Луис и Рауль Хименес. У бразильца оказался разбит лоб, на лице много крови. У игрока «волков» всё более серьёзно. Пауза затянулась на 10 минут. В итоге Хименеса унесли на носилках с поля — ему потребовалась кислородная маска. Давид Луис продолжит встречу с перебинтованной головой, но в перерыве был заменён.

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес пришёл в сознание
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