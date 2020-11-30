Фавр: Холанд ещё не является мировой звездой

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр после поражения в матче с «Кельном» (1:2) в девятом туре чемпионата Германии оценил игру форварда своего клуба Эрлинга Холанда.

«Он слишком мало двигался, слишком мало бегал в глубину. Да, он ещё не является мировой звездой. Мы очень, очень разочарованы. Трудно смириться с тем, что мы проиграли «Кельну» дома», — приводит слова Фавра Bild.

«Боруссия», на счету которой 18 очков, опустилась на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бавария» (22) занимает первую позицию. «РБ Лейпциг» (20) поднялся на второе место, «Кёльн» набрал 6 очков и покинул зону вылета.

Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба «РБ Зальцбург» за € 20 млн.