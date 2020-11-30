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«Вулверхэмптон» приблизился к собственному рекорду

«Вулверхэмптон» приблизился к собственному рекорду
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне встречались «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, после десяти матчей в активе команды Нуну Эшпириту Санту 17 очков (5 побед, 2 ничьи и 3 поражения). Это лучший результат «Вулвз» в АПЛ, не считая самого первого сезона команды в высшем английском дивизионе (1979/1980) — 20 очков (в современном пересчёте, тогда за победу давали два очка).

После матча с «Арсеналом» «Вулверхэмптон» поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Вулверхэмптон» в гостях обыграл «Арсенал» и поднялся на шестое место в АПЛ
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