Лоран Блан: я вернусь в футбол, но в детский

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан рассказал о вероятности своего возвращения к активной работе.

«Я бы очень хотел тренировать клуб или сборную, но чем больше времени проходит, тем меньше веры в это у меня остаётся. Я обязательно снова буду работать в футболе, но не в профессиональном, а в детском. В любительском спорте есть чем заняться.



Футбол движется по тому вектору, который мне не очень нравится. Сейчас тренеров просят увеличить финансовую стоимость футболистов», — приводит слова Блана Telefoot.

В качестве тренера Блан четыре раза выигрывал чемпионат Франции: один раз в составе «Бордо» (сезон-2008/2009) и трижды — в составе «Пари Сен-Жермен». В качестве игрока Блан становился чемпионом мира и Европы.