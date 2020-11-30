Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: Лаутаро связался с Мендешем для поиска нового клуба

Источник: Лаутаро связался с Мендешем для поиска нового клуба
Футбол / Италия 0

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес окончательно решил покинуть клуб, сообщает Marca.

Игрок уже обратился к знаменитому португальскому агенту Жорже Мендешу, который и должен найти ему новый клуб. По информации испанского издания, Мартинес продолжит работу со своими постоянными агентами Бето Якой и Роландо Сарате, Мендеш же займётся именно уходом из «Интера». По мнению Лаутаро, Мендеш — лучший специалист по трансферам в условиях кризиса.

Главная задача Мартинеса — перейти в команду, которая реально претендует на серьёзные спортивные достижения.

Лаутаро стал игроком «Интера» летом 2018 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии аргентинец провёл за «Интер» 9 матчей, забил в них 5 мячей и получил 2 жёлтые карточки.

Президент «Интера» ответил на слухи о возможном увольнении Антонио Конте
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020