Источник: Лаутаро связался с Мендешем для поиска нового клуба

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес окончательно решил покинуть клуб, сообщает Marca.

Игрок уже обратился к знаменитому португальскому агенту Жорже Мендешу, который и должен найти ему новый клуб. По информации испанского издания, Мартинес продолжит работу со своими постоянными агентами Бето Якой и Роландо Сарате, Мендеш же займётся именно уходом из «Интера». По мнению Лаутаро, Мендеш — лучший специалист по трансферам в условиях кризиса.

Главная задача Мартинеса — перейти в команду, которая реально претендует на серьёзные спортивные достижения.

Лаутаро стал игроком «Интера» летом 2018 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии аргентинец провёл за «Интер» 9 матчей, забил в них 5 мячей и получил 2 жёлтые карточки.