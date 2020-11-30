Аршавин — о падении Ларссона: нельзя за такое давать пенальти. Не надо было ноги подгибать
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об эпизоде в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Ротор» (2:0).
Во втором тайме, когда счёт был 1:0, красно-белые могли удвоить преимущество, когда нападающий Джордан Ларссон воспользовался ошибкой защитника и мог обыгрывать вратаря. В итоге он упал, а судья не дал его партнёру по атаке Эсекьелю Понсе доиграть эпизод, остановив матч и наказав шведа жёлтой карточкой за симуляцию.
«Если бы счёт был 0:0, то сказали бы: «Он же тронул его, его бутса же коснулась игрока». Ну конечно нельзя за такое ставить пенальти. Ларссону просто не надо было ноги подгибать — доиграл бы эпизод, и его партнёр забил бы мяч», — приводятся слова Аршавина на сайте телеканала Матч ТВ.
Арбитр Федотов: «Спартак» должен был бить пенальти, Джордан не симулировал
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