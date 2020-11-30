Экс-капитан «Атлетико» Габи завершил карьеру

Бывший полузащитник мадридского «Атлетико» Габи Фернандес завершил карьеру.
«Когда я начинал играть в футбол, не мог даже представить, что мои мечты сбудутся. Пришёл день завершить мою карьеру футболиста.
Хотел бы поблагодарить всех, кто был частью этого: моих коллег, тренеров и персонал и, конечно, семью и друзей, потому что благодаря им я не сдавался в тяжёлые времена. Спасибо всем болельщикам, которые требовали от меня быть лучше не только на поле, но и вне его.
В конце концов, спасибо тебе, футбол, за то, что дал мне возможность остаться в памяти множества людей. Без сомнений, это главное, что я приобрёл. Пришло время позаботиться о своей семье. Спасибо всем», — написал Габи на своей странице в "Инстаграме".
В составе «Атлетико» Габи — чемпион Испании (сезон-2013/2014), обладатель Кубка (2012/2013) и Суперкубка Испании (2014), победитель Лиги Европы (2011/2012, 2017/2018), обладатель Суперкубка УЕФА (2012).
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