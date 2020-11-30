Рой Кин раскритиковал игроков «Арсенала»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение «Арсенала» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» со счётом 1:2.
«Думаю, многие игроки команды просто недостаточно хороши. Я вижу мягкость. Несколько недель назад все болельщики «Арсенала» радовались после неплохой игры с «МЮ». После этого команда набрала лишь одно очко и дважды проиграла.
Игроки «Арсенала» выглядят мягкими. Пожалуй, им не хватает уверенности. Я не вижу подтверждения слов тренера о том, что команда по-настоящему сражается. Я не вижу этого желания и стремления добыть результат. Конечно, бывают неудачные вечера, но ты всё равно должен находить путь к достижению результата. С нынешней группой игроков я этого не вижу", — цитирует Кина Sky Sports.
Видео решающего гола в матче «Арсенал» — «Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» по итогам 10-го тура поднялся на шестое место в турнирной таблице, «Арсенал» — 14-й.
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