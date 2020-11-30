Источник: Петреску уволен из «ЧФР Клуж». Новым тренером команды может стать Муту

Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску был отправлен в отставку со своего поста, утверждает журналист Эмануэль Рошу в своём «твиттере».



Решение об увольнении специалиста было принято после матча Кубка Румынии с «Политехника Яссы», который завершился поражением команды со счётом 0:1. Для подопечных Петреску этот проигрыш стал третьим подряд во всех турнирах.



По информации источника, владелец ЧФР уже определился с кандидатурой нового наставника и хочет видеть во главе коллектива другого бывшего футболиста «Челси» – Адриана Муту.



Петреску также известен по работе в России в 2010-х годах. В «Кубани» специалист занимал пост наставника с 2010 по 2012 год и в 2016-м. «Динамо» он возглавлял с 2012 по 2014 год. С «Кубанью» Дан стал победителем первого дивизиона в 2010 году.



«ЧФР Клуж» Петреску тренирует с прошлого года, а ранее работал с командой с 2017 по 2018 год. Под его руководством коллектив в августе в третий раз подряд стал чемпионом Румынии.