Инсинье — о матче с «Ромой»: ради Марадоны «Наполи» как никогда хотел победить

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал победу (4:0) над «Ромой» в матче 9-го тура Серии А.
«Атмосфера вокруг матча однозначно придала нам дополнительной мотивации. Мы хотели отдать дань уважения нашему кумиру, Диего Марадоне. Его смерть — это больно, и мы как никогда хотели показать отличную игру ради него и города, который страдает.
Надеюсь, для нас эта победа станет отправной точкой, потому что если мы будем так играть, то сможем создать проблемы для любого соперника. Если продолжим в том же духе, сможем достичь великих свершений», — приводит слова Инсинье Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Марадона умер 25 ноября в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В его сердце обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.
- 30 ноября 2020
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