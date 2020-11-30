Артета: знаю, что однажды меня уволят из «Арсенала», но не волнуюсь об этом
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что не переживает из-за возможного увольнения из клуба.
«В тот день, когда решил стать тренером, я знал, что однажды меня уволят и я покину клуб. Не знаю, настанет этот день через месяц, полгода или год. Никогда не переживаю из-за этого. Волнуюсь только о том, как получить максимум от игроков, помочь клубу и стать лучше», — приводит слова Артеты Goal.com.
В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» уступил «Вулверхэмптону» со счётом 2:1. «Канониры», набрав 13 очков в 10 матчах, занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Видео победного гола «Вулверхэмптона» в ворота «Арсенала»:
Микель Артета: «Арсеналу» чего-то не хватает
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