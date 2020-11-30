«Сочи» обратится в судейскую комиссию РФС насчёт решения арбитра матча с «Уралом»
«Сочи» по итогам матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:1) планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Клуб спросит ЭСК, почему игрок «Урала» Калинин не был удалён на первой минуте за фол прямой ногой на Заболотном», — сказал источник.
Видеообзор матча «Урал» — «Сочи»:
«Урал», набрав 19 очков в 16 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в 5 очках от зоны стыковых матчей и в 9 очках от зоны вылета. «Сочи» (24) располагается на восьмой строчке — в 5 очках от зоны еврокубков.
В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Зенитом» (5 декабря), а «Сочи» примет «Ахмат» (7 декабря).
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