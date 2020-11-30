Рой Кин: футболисты «Тоттенхэма» недостаточно хороши для победы в АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мыслями о чемпионских амбициях «Тоттенхэм Хотспур» под руководством Жозе Моуринью после матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:0).
«Моуринью уже делал это раньше, у него потрясающий послужной список. Но я не думаю, что игроки «Тоттенхэма» достаточно хороши для победы в АПЛ. В качестве икс-фактора у них есть Моуринью и Кейн. Мне кажется, этого не хватит. Они вполне готовы провести очень хороший сезон, но это далеко не то же самое, что попытаться выиграть титул. «Манчестер Сити» сильнее.
Нет ничего удивительного в том, как сложился матч с «Челси». «Тоттенхэм» зависит от Кейна, а Гарри ничего не показал. Моуринью сказал, что его игроки были разочарованы результатом. Я думаю, они должны быть довольны. Жозе точно будет», — цитирует Кина Sky Sports.
Видеообзор матча «Челси» — «Тоттенхэм»:
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