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35-летний Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в «Ювентусе»

35-летний Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в «Ювентусе»
Футбол / Италия 0

35-летний нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Calciomercato.it.

По данным источника, форвард не входит в планы главного тренера неаполитанцев Дженнаро Гаттузо и покинет клуб в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что помимо «Ювентуса» на игрока претендуют миланский «Интер» и несколько испанских клубов.

Льоренте выступал за «Ювентус» с 2013 по 2015 год и успел поиграть вместе с нынешним тренером клуба Андреа Пирло. В «Наполи» игрок перешёл летом 2019 года из «Тоттенхэм Хотспур» на правах свободного агента. До этого он также защищал цвета «Суонси», «Севильи» и «Атлетика».

В сезоне-2019/2020 Льоренте провёл за «Наполи» 24 матча, стал автором 4 забитых мячей и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне футболист ни разу не вышел на поле.

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