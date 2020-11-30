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«Лестер Сити» — «Фулхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Лестер Сити» — «Фулхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 30 ноября, состоится матч «Лестер Сити» — «Фулхэм». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогать ему будут ассистенты Дерек Итон и Гарри Леннард. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.

«Лестер», набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В случае победы подопечные Брендана Роджерса обойдут «Челси» и сравняются по очкам с лидерами первенства «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем». «Фулхэм» (4) располагается в зоне вылета, на 19-й строчке.

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«Лестер» — «Фулхэм»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 10-го тура АПЛ
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