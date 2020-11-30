Трой Дини отреагировал на скандальный пост Эдинсона Кавани

Капитан «Уотфорда» Трой Дини отреагировал на скандал вокруг поста нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Уругваец после победы в матче с «Саутгемптоном» (3:2) ответил на поздравления от одного из подписчиков, написав «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, чёрный». Спустя три часа Кавани удалил этот пост, однако Футбольная ассоциация Англии приступила к расследованию инцидента. Форварду грозит дисквалификация минимум на три матча.
«Не думаю, что Кавани хотел кого-то обидеть, но его стоит просветить в вопросе о том, что приемлемо, а что нет. Он написал это, всё обдумал, но найдутся люди, которые скажут: „Не думаю, что тебе стоит так поступать“. Вероятно, он написал это в состоянии эйфории после победы и забитых голов. Именно поэтому я считаю, что он никого не хотел обидеть. Он просто не осознавал последствий своих слов.
Не думаю, что его стоит дисквалифицировать на три матча. Наказание стоит применить в форме просвещения. Ему нужно объяснить, что такие слова обижают людей", — цитирует Дини talkSPORT.
Видео победного гола Кавани в матче «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед».
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