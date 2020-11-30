«Никто не поддержал, кроме близких». Джорджевич — о неудачном начале карьеры в «Локо»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал о неудачном начале карьеры в стане «железнодорожников». Перед тем как получить тяжёлую травму, черногорец стал участником матча с «Ростовом», в котором ему помешал забить защитник Евгений Чернов, сделав знаменитый сейв.
«Чернов был уже на траве, я остановил мяч, видел, что защитник прыгает под удар… Психологически тяжёлый момент для меня. В новом клубе это был мой третий матч, мы проиграли – никто не поддержал меня, кроме близких. После этого четыре тура не выходил на поле, а затем получил тяжёлую травму. Из таких сложных ситуаций надо извлекать уроки, становиться сильнее.
Кто для меня более принципиальный соперник – «Локомотив» или «Зенит»? «Локомотив», — приводит слова Джорджевича пресс-служба «Арсенала».
- 30 ноября 2020
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