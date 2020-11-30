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Лука Джорджевич: мои старые интервью на русском — тяжёлое зрелище, хоть глаза закрывай

Лука Джорджевич: мои старые интервью на русском — тяжёлое зрелище, хоть глаза закрывай
Футбол / РПЛ 0

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, права на которого принадлежат «Локомотиву», высказался о своих познаниях в русском языке.

«Заметно, что совершенствую русский язык? Когда есть свободное время, смотрю в интернете старые записи с моими интервью в «Арсенале» и «Зените». Это тяжёлое зрелище, хоть глаза закрывай (смеётся). Про себя думаю: «Лука, что ты говоришь?» Но в марте, когда чемпионат остановили из-за коронавируса, снова начал брать уроки русского. Буквально вчера был урок, завтра ещё один. Занимаюсь онлайн с профессором из Боснии, которая долго работает в России», — приводит слова Джорджевича пресс-служба «Арсенала».

Джорджевич выступает за «Арсенал» на правах аренды. В нынешнем сезоне 26-летний черногорский форвард провёл 6 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 1 гол.

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