Министр спорта РФ: есть смысл задуматься о формате лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что в связи с неудачным выступлением российских клубов в еврокубках есть необходимость задуматься о формате лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Наверное, есть смысл задуматься. Уверен, что результаты выступления в еврокубках и сборной будут предметом серьёзного анализа РФС, наблюдательного совета. Но я бы не рассматривал только вопрос легионеров как некий ключевой элемент успеха или неуспеха развития российского футбола. Мы должны ориентироваться на национальный компонент, на российскую систему, в том числе других видов спорта.



Мы не можем жить критериями или международными стандартами. Каждый клуб должен быть заинтересован в том, чтобы как можно больше его воспитанников выступало и защищало цвета клуба, что будет дальнейшей основной успешного выступления национальной сборной. Иначе если нет взаимосвязи, если клуб играет только за счёт легионеров, то рассчитывать на успехи сборной не получится. Мы же не будем легионеров ставить в сборную команду», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».