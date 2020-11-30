Марко Николич: «Локомотиву» нужно сыграть с «Зальцбургом» на результат. Верю в команду

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург», который пройдёт завтра, 1 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало – в 20:55 мск.
«У нас завтра важный матч, но это всего лишь ещё одна встреча. У нас сложный график, но я верю в нашу команду. Игроки борются и готовы отдавать все силы. «Зальцбург» – хорошая команда, мы смотрели много матчей соперника. Нам нужно сто процентов концентрации и поддержка трибун. Я уверен, что мы сделаем всё, чтобы был хороший результат.
У «Зальцбурга» очень быстрая атака, очень быстрый переход из обороны в атаку. Нам нужно играть на результат, нужна отдача, нужно биться за каждый метр поля. У соперника молодая и качественная команда, которая много забивает. Я жду хороший матч», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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