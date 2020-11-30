Гильерме: матч с «Зальцбургом» — ключевая игра в сезоне. «Локомотив» это понимает

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург», который пройдёт завтра, 1 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало – в 20:55 мск.
«У нас тяжёлый график, и этот перерыв даст эмоций и поможет сконцентрироваться на завтрашнем матче. Завтрашняя игра ключевая, самая важная в сезоне. Команда это понимает. Надеюсь, мы выйдем на поле с уверенностью и дисциплиной. Мы уже играли против «Зальцбурга», знаем их сильные стороны, знаем, что нужно делать на поле. Надеюсь, всё получится и мы победим», — приводит слова Гильерме пресс-служба «Локомотива».
Матч первого круга в Австрии завершился ничейным результатом — 2:2. В четырёх турах «железнодорожники» набрали три очка и занимают третье место в группе A. Австрийцы (1) занимают последнее, четвёртое место.
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